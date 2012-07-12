Грабители дома забрали Ренуара и Пикассо

Владелец картин, как сообщает РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ, оценивает стоимость похищенного в 415 миллионов крон (около 21 миллиона долларов).

Предприниматель был ограблен в середине июня, однако правоохранительные органы, исходя из интересов следствия, сообщили об этом только сейчас.

"Неизвестные преступники проникли в частный дом 51-летнего предпринимателя в Оломоуце и, применив насилие, вынудили владельца ценностей отдать ключи от сейфа", - сказал пресс-секретарь региональной полиции.

Мужчина был избит и связан. Из дома украдены картина Пьера Огюста Ренуара и десять рисунков Пабло Пикассо, а также иные ценные вещи.

В ограблении участвовали двое преступников в масках. Предприниматель получил ранения, однако сам смог вызвать полицию.