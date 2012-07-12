Депутат: Киев - не место для дельфинов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Д.Москаль заметил, что, согласно проекту решения, предоставленному депутатам, строить океанариум в столичном зоопарке намерено ООО «Дыхание природы». Оно должно заключить договор с Киевским зоопарком о совместной деятельности по перепрофилированию объекта «Строительство павильона человекообразных обезьян (горилл, шимпанзе)» в океанариум с последующей достройкой и последующим хозяйственным использованием океанариума. Также документом предусмотрено, что после введения океанариума в эксплуатацию на указанное здание планируется оформить свидетельство на право общей частичной собственности территориальной общины Киева и ООО «Дыхание природы».

«Другими словами, частная структура хочет стать совладельцем части зоопарка, ведь именно на его территории планируют разместить океанариум. Однако это противоречит действующему законодательству. По закону Украины «О природно-заповедном фонде», существующие зоологические парки не подлежат приватизации. Как председатель экологической комиссии я выступаю категорически против возможного отчуждения имущества зоопарка», - заявил Д.Москаль.

По словам депутата, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики отклонила проект решения о перепрофилировании недостроенного павильона человекообразных обезьян на территории зоопарка в океанариум.

«Экологическая комиссия выступает категорически против строительства океанариума в столице. Ведь в дельфинариях и океанариумах дельфинов содержат в закрытом пространстве, в хлорированной воде, которая представляет опасность для них. Убежден, что никто не имеет права издеваться над этими высокоорганизованными млекопитающим ради развлечения или обогащения. Киев – не место для дельфинариев, поскольку он не является приморским городом, где можно создать условия для жизни дельфинов, приближенные к природным», - заявил Д.Москаль.

Депутат отметил, что все дельфины Черноморского бассейна занесены в Красную книгу Украины, Красный список Международного Союза охраны природы, Красную книгу Черного моря, охраняются Бернской и Боннской конвенциями, соглашением АССОВАМS.

По словам Д.Москаля, в соответствии с законодательством, в Украине запрещается коммерческое использование животных, занесенных в Красную книгу. Также на территории Украины действует мораторий на вылов дельфинов.

Он заметил, что к указанному проекту решения есть замечания юридического управления КГГА. И несмотря на это, и несмотря на негативное заключение экологической комиссии, проект решения о перепрофилировании недостроенного павильона человекообразных обезьян на территории Киевского зоопарка в океанариум включен в повестку дня пленарного заседания Киевсовета 12 июля.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля пресс-служба КГГА со ссылкой на Главное управление коммунальной собственности Киева проинформировала, что подготовлен проект решения Киевсовета о перепрофилировании недостроенного павильона для человекообразных обезьян Киевского зоопарка в океанариум с последующей достройкой.

Специалисты считают, что такое решение поможет решить сразу несколько проблем столичного зоопарка. На балансе зверинца находится недостроенный павильон человекообразных обезьян. Финансирование достройки этого объекта потребует значительных расходов бюджетных средств. В то же время, зоопарк нуждается в немедленных мерах, направленных на развитие инфраструктуры и возобновление его привлекательности для посетителей. Специалисты утверждают – создание океанариума на месте недостроенного павильона увеличит интерес киевлян и гостей столицы к зоопарку.

Разработанным проектом предусматривается построить современный культурно-оздоровительный комплекс, включающий 4 бассейна, океанариум и пингвинариум. В случае реализации проекта, посетителям зоопарка представят культурно-просветительскую программу с участием морских млекопитающих, экспозицию экзотариума, а также морских и пресноводных рыб.