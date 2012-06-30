Руководители пожарного поезда сами платили штрафы по фиктивным протоколам

Под расследование попали начальник отделения пожарного поезда ст. Знаменка Одесской железной дороги и исполняющий его обязанности, которые создавали видимость надлежащей работы по выявлению фактов административных правонарушений на железнодорожном транспорте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Служебные лица подделывали протоколы о якобы совершении админправонарушений местными гражданами и на их основе выносили ложные постановления о привлечении их к ответственности в виде штрафа. В постановлениях и протоколах служащие расписывались от имени правонарушителей, а затем, чтобы скрыть факт подделки, еще и платили сумму начисленного штрафа. Таким способом четверо граждан незаконно привлечены к административной ответственности.

Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. По делам продолжается следствие.