О Дне памяти и скорби

Заботиться и вспоминать о ветеранах надо не только в памятные даты, а ежедневно. Сегодняшний день, 22 июня, навсегда будет для нас и трагическим напоминанием о страшном эпизоде в нашей истории, и предупреждением, о том, что надо всегда быть ко всему готовым. Как говорят, надейся на лучшей, а готов будь к худшему.

Я могу сказать о себе лично, что для меня память о той войне – действительно священна, даже если кому-то покажется, что это пафосно звучит. Национальный университет «Одесская юридическая академия» находится на месте, где когда-то был так называемый коминтерновский детгородок. Так вот, из него дети-сироты, достигшие призывного возраста, шли на фронт. Очень многие из них погибли. Но, истории многих мы знаем и помним. У нас есть Клуб ветеранов. Они собираются у нас в академии, мы часто общаемся. Их главный организатор – Яков Андреевич Савченко, человек, ветеран, у которого всем учиться и учиться… быть людьми.

Мы все должны оберегать наших ветеранов, заботится о них, помогать. И не только в День Победы, а постоянно. Безо всякой помпы и рекламы. Просто, чтобы облегчить им жизнь. Чтобы у них было стойкое мнение, что общество их помнит и вечно будет им благодарно. Социальные блага, конечно, для наших ветеранов важны, но самое для них главное – внимание и общение. Я в этом убедился много раз.

Думаю, из той войны, начало которой мы со скорбью отмечаем сегодня, мы сделали правильные выводы и извлекли уроки. Надеюсь, что никогда наша страна не подвернется больше такой страшной опасности, как в 22 июня 1941 года, когда «Киев бомбили, нам объявили, что началася война…»

Сейчас, да, наверное, и всегда, есть опасность для нашей Родины. Но она – другого рода. Это опасность подрыва экономики, опасность погрязнуть в коррупции, бескультурье и безграмотности. Есть еще одна опасность – очерстветь душой.

Я, как и все, наверное, этого очень не хочу и призываю всех изо дня в день, из года в год, противостоять этому незримому, но очень опасному врагу.

Сергей Кивалов