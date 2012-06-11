Малолетка украл у родителей машину и насмерть сбил пешехода

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, работники Госавтоинспекции разыскали несовершеннолетнего водителя, который на скорости сбил пешехода и оставил его умирать на дороге.

„Трагедия произошла 10 июня около 03.45 в Бродовском районе. В местный райотдел поступило сообщение, что на автодороге Гремалевка-Лешнев под колесами неизвестного автомобиля погиб 50-летний пешеход, житель Ривненской области. Виновник аварии покинул место происшествия”, - отмечается в сообщении.

Осмотрев место ДТП, работники Госавтоинспекции нашли несколько обломков от автомобиля белого цвета. Благодаря этому правоохранители быстро установили и задержали беглеца, которым оказался 17-летний житель Бродовского района Львовской области.

„Водительского удостоверения у парня не было, он решил похвастаться перед друзьями и пообещал отвезти их домой. Юноша взял ключи от родительской «Таврии», сел за руль и совершил ДТП. По предварительной информации, несовершеннолетний водитель превысил безопасную скорость движения”, - информирует пресс-служба.

По факту ДТП проводится расследование.