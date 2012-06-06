Луганчанин сорвал джек-пот и пропал
22:37, 06 июня 2012Разное
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Игрок из Лисичанска (Луганская обл.), купив билет в одной из лотерей, выиграл 12 млн грн.
Джек-пот был сорван в воскресенье, 3 июня.
Правда, имя новоиспеченного миллионера пока неизвестно - за выигрышем к организаторам он еще не обращался.
"Сейчас мы ищем владельца билета и, как только найдем, - вручим положенный выигрыш", - объяснили "Сегодня" в представительстве лотереи.
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