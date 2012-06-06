Луганчанин сорвал джек-пот и пропал

Джек-пот был сорван в воскресенье, 3 июня.

Правда, имя новоиспеченного миллионера пока неизвестно - за выигрышем к организаторам он еще не обращался.

"Сейчас мы ищем владельца билета и, как только найдем, - вручим положенный выигрыш", - объяснили "Сегодня" в представительстве лотереи.