Луганчанин сорвал джек-пот и пропал

22:37, 06 июня 2012
Разное
2404 0

Игрок из Лисичанска (Луганская обл.), купив билет в одной из лотерей, выиграл 12 млн грн.

Джек-пот был сорван в воскресенье, 3 июня.

Правда, имя новоиспеченного миллионера пока неизвестно - за выигрышем к организаторам он еще не обращался.

"Сейчас мы ищем владельца билета и, как только найдем, - вручим положенный выигрыш", - объяснили "Сегодня" в представительстве лотереи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter