Каждый гол будет сопровождаться фейерверком
23:41, 29 мая 2012Разное
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Каждый гол, забитый на матчах Евро-2012 в Харькове, будет сопровождаться фейерверком.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сказал режиссер официальной фан-зоны в Харькове Олег Катков.
Он отметил, что салюты после каждого гола станут подарком городского совета по инициативе Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.
По словам О.Каткова, фейерверки будут запускать в фан-зоне на площади Свободы, которая расположена в центре Харькова.
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