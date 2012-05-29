Каждый гол будет сопровождаться фейерверком

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сказал режиссер официальной фан-зоны в Харькове Олег Катков.

Он отметил, что салюты после каждого гола станут подарком городского совета по инициативе Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.

По словам О.Каткова, фейерверки будут запускать в фан-зоне на площади Свободы, которая расположена в центре Харькова.