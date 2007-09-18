Киев – пробковая столица

Сегодняшний день или, по крайней мере, утро должен был бы войти в историю Киева. Потому что именно сегодня, очевидно, в нашей столице был установлен пробковый рекорд. И за этот рекорд должны были бы ответить все городские чиновники – от мэра до офицеров ГАИ и специалистов-дорожников.

С человеком, которого нужно было доставить в больницу, мы на такси выехали с массива Радужный в 7.55. И два часа переезжали Московский мост. Пятирядная колонна по большей части мертво стояла, так что из машины нельзя было выйти, а если и двигалась, то рывками, со скоростью черепахи. А по узенькому тротуару, как будто на демонстрации, колонной шли пешеходы – жители Троещины, Радужного, Воскресенки, которые повыходили из маршруток еще под трамвайным мостом и отправились к неблизкой Петровке пешком.

Посреди моста мы увидели последствия большой аварии: обломки машин, карету скорой, пожарную, подъемный кран. Все это перегораживало почти весь мост.

Да, от аварий никто не застрахован. Но почему последствия этой ликвидировали больше двух часов? Почему наши «гаишники» до сих пор место аварии меряют рулетками, тогда как современные цифровые фото и программное обеспечение дают возможность определять расстояния автоматически?

По дороге – к мосту и после – мы слышали переговоры таксистов по рациям. В эти же часы были забиты бульвар Перова, Петровка, одно направление к мосту Патона, Набережная и много других улиц. «Киев парализован полдня», - делились опытные таксисты. Как не советовались между собой, а так и не нашли маршруты, которыми можно было бы объехать тотальные пробки.

…На Электриков, а затем на Набережной мы попали еще в две пробки. На Набережной был просто забит перекресток, потому что со светофором никто не считался. Через час стояния на забитый перекресток медленно вышел регулировщик и постепенно навел хоть какой-то порядок. Почему у нас не штрафуют за езду на красный, как во Франции, - на 2 тысячи евро или хотя бы гривен?

... До центра города мы добирались 3 часа 55 минут. В нормальных условиях этот путь занимает 25 минут.

... Киев будет и в дальнейшем переживать параличи, если наши чиновники не займутся проблемой пробок. Где наши новые реверсы? Почему бы, например, не сделать реверсивным весь мост Метро? А сколько было разговоров об одностороннем движении по параллельным улицам? И что?

Только не нужно разводить руками и говорить, что число машин очень увеличилось. Да, увеличилось. Но в мире есть множество других столиц, где на квадратный километр приходится их значительно больше. А такие парализующие пробки для них – чрезвычайное событие, одна в два-три года. У нас же пробки становятся повседневной реальностью.