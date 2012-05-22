Уникальный пожарный тренажер размещен в 20-метровом автоприцепе

Комплекс установлен во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности МЧС Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе этого университета.

С 21 по 28 мая специальное обучение на нем пройдут более 300 спасателей, представителей украинских предприятий, атомных станций и аэропортов. Инициатива Университета МЧС стала возможной благодаря сотрудничеству с польской ведущей компанией - производителем пожарно-спасательного оборудования «EGERIA».

Представитель МЧС Украины Антон Крук рассказал УНИАН, что тренировочный комплекс - это наиболее технологически развитая, управляемая компьютером, система обучения спасателей.

«Тренинг проходит в полностью реальной среде «живого» огня, характерной для пожара температуры и ограниченной видимости.

Система размещена в 20-метровом прицепе, предназначенном для дорожного транспорта. Обеспечивает возможность проведения учений в разных местах без длительных конструктивных приготовлений. Тренажер предназначен для проведения учений, как спасателей, так и гражданских лиц, которые могут оказаться в экстремальных условиях», - отметил А.Крук.