Основатель Facebook неожиданно женился

Там же он разместил и фотографию с церемонии.

Женой одного из самых молодых миллиардеров в мире стала 27-летняя Присцилла Чан, с которой они знакомы девять лет, со времен учебы обоих в Гарвардском университете, и которая раньше значилась на странице Марка как "in a relationship".

Гости вечеринки в Кремниевой долине были приглашены на празднование окончания Присциллой медицинского факультета и не знали, что окажутся на свадьбе, замечает Би-би-си.