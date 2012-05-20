Основатель Facebook неожиданно женился

05:22, 20 мая 2012
Разное
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Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг женился и обновил свой статус на собственной страничке.

Марк Цукерберг разместил на своей странице в Facebook фотографию со свадьбы

Там же он разместил и фотографию с церемонии.

Женой одного из самых молодых миллиардеров в мире стала 27-летняя Присцилла Чан, с которой они знакомы девять лет, со времен учебы обоих в Гарвардском университете, и которая раньше значилась на странице Марка как "in a relationship".

Гости вечеринки в Кремниевой долине были приглашены на празднование окончания Присциллой медицинского факультета и не знали, что окажутся на свадьбе, замечает Би-би-си.

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