Официальный фан-справочник Евро-2012 не содержит предложений секс-услуг

Как передает корреспондент УНИАН, издание презентовали заместитель главы КГГА Анатолий Голубченко и начальник Главного управления по вопросам Евро-2012 Татьяна Слышик.

По информации Т.Слышик, на сегодняшний день издано 50 тыс. экземпляров справочника, но эту работу планируется продолжить. Финансирование осуществлялось за средства спонсоров.

Справочники бесплатно будут распространять волонтеры, которые будут дежурить в аэропортах “Борисполь” и “Жуляны”, на железнодорожном вокзале, в центре города, а также в фан-зонах и фан-лагерях болельщиков, в информационных туристических пунктах, которые будут работать в столице.

Фан-справочник издано на пяти языка: украинском, английском, шведском, немецком и французском.

“В этом информационном справочнике, который состоит из 66 страниц, изложена вся необходимая информация для наших гостей, начиная от видов транспорта до дней проведения матчей, национальной кухни, туристической информации. Здесь также представлены основные телефоны экстренных служб, в которые необходимо обращаться в случаях каких-то экстренных ситуаций”, - отметила Т.Слышик.

На сегодняшний день экземпляры справочника можно получить в Главном управлении по вопросам Евро-2012 или скачать электронную версию, которая размещена на сайте Принимающего города Киева.

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Как сообщал УНИАН, Киевская горгосадминистрация заявляет, что не имеет никакого отношения к справочникам с предложениями секс-услуг, которые, по данным СМИ, распространяются на вокзалах и в аэропортах столицы как официальные справочники Киева.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Анатолий Голубченко на брифинге по вопросам подготовки Киева к Евро-2012, отвечая на вопрос УНИАН.

«Хотел бы сказать сразу, что те справочники, которые предлагают секс-услуги, еще какие-то другие услуги такого или близкого характера, - никакого отношения Киевская городская госадминистрация к этому не имеет», - отметил А.Голубченко.

Более того, заявил он, вчера было проведено заседание штаба по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривался вопрос о справочниках.

«Соответствующие поручения были даны и СБУ, и МВД относительно мероприятий, которые нужно сделать для того, чтобы прекратить такие события, которые сейчас происходят в этом направлении», - сказал А.Голубченко.