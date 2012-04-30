Судьба маленькой инвестиции на фоне больших реформ

На днях встречался с бывшими коллегами. Несколько лет назад вместе строили и запускали небольшой завод под Киевом.



А несколько недель назад они вернулись из России - завод переехал ближе к потребителю конечной продукции, автозаводу известной западной компании. Демонтировали здесь, помогли смонтировать и запустить там, теперь - свободные люди. Эдакий экспорт технологий. От общей суммы иностранных инвестиций в Украину немного убудет, объем экспорта продукции машиностроения немного подрастет - оборудование было неплохое, немецкое. Экспорт из Украины комплектующих для автомобилей уменьшится, в городке близ Киева появится еще несколько безработных.



Переезд предприятия не был вызван логистикой. Просто государство не возвращало НДС.



Не помогло ни американское гражданство одного из владельцев, ни членство в Партии регионов - второго. Не просто членство, бывший высокий чин - чуть ли не один из основателей нынешней властной группировки. Но сейчас его влияние уже незначительно, а из уважения у нас НДС не возмещают.



Производство не было каким-то уникальным, подобных ему не так мало в мире - в Германии, Чехии, Польши, например. Изделия для автомобильной промышленности - лишь одно из направлений деятельности. Идей было много - например, производство теплоизоляционных материалов для строительства.



Не сложилось, кризис не позволил развернуться, но предприятие жило. "Папередники" Азарова не помогали, профессионалы поставили точку в деятельности.



Теперь вместо детали made in Ukraine в машину всемирно известного автогиганта станут устанавливать деталь made in Russia.



А через несколько дней после нашей встречи состоялось очередное историческое заседание Комитета экономических реформ. Странное собрание странных людей, странно живущих в странной стране. Каждую неделю они собираются в Кабмине, видимо, в течение недели пишут друг другу письма, может, даже е-мейлы, звонят, встречаются. "Сорок тысяч одних курьеров". Время от времени собираются как-то особенно - к ним приходит гарант Конституции. Читает бессодержательные речи. О реформах, модернизации, реальном секторе экономики, об инвестициях, новых технологиях, новых рынках сбыта.



Телеэкраны демонстрируют улыбающееся лицо министра экономики перед началом заседания. Видимо, улыбались и работники его огромного концерна. Инвестиции надежно защищены, будут новые рынки и новые технологии.



Вспомнилось залитое кровью лицо тогда еще не министра, просто нардепа, осенью 2004 года в Центризбиркоме - после драки с правоохранителями. Теперь правоохранители бьют других - в частности, бывшего премьера в Качановской колонии.



Но это не имеет никакого отношения к реальной экономике, новому качеству жизни наших граждан, защиты их социальных и экономических интересов.



Бывшие коллеги спрашивали, не слышал о достойных их опыта вакансиях.



Слышал... Пишут, в Германии не хватает 100 тысяч инженеров...



Виктор Мишковский