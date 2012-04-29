Ночью Жигули лоб в лоб столкнулись с трактором: погибли 4 человека

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня, 29 апреля, в половине второго час ночи в с. Ерчики Попельнянского района Житомирской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2101 и трактора «Case».

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека.

Всего в Украине на протяжении суток зафиксировано 88 ДТП, во время которых погибли 16 человек.