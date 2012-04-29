Ночью Жигули лоб в лоб столкнулись с трактором: погибли 4 человека
10:59, 29 апреля 2012Разное
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В Житомирской области в лобовом столкновении легкового автомобиля с трактором погибли четыре человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня, 29 апреля, в половине второго час ночи в с. Ерчики Попельнянского района Житомирской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2101 и трактора «Case».
Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека.
Всего в Украине на протяжении суток зафиксировано 88 ДТП, во время которых погибли 16 человек.
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