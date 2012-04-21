Власть требует мешать бензин со спиртом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель директора департамента нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Минэнергоугля Константин Бородин вчера журналистам в Киеве.

По его словам, дифференциация предусматривает, что акцизы на бензины без содержания биоэтанола будут выше, чем на топливо с биоэтанолом.

При этом К.Бородин добавил, что наличие биоэтанола в бензинах не приведет к удорожанию топлива, а может напротив удешевить топливо.

"Как показывает европейский опыт, удорожания не будет, наоборот, в украинских реалиях это может привести к снижению стоимости топлива", - сказал он.

К.Бородин уточнил, что биоэтанол будет производиться на государственных спиртзаводах, что позволит увеличить загрузку их мощностей до 70% с 40% нынешних.

Он также добавил, что производство смесевых бензинов будет осуществляться непосредственно на украинских нефтеперерабатывающих предприятиях. При этом министерство еще не определилось с применением предлагаемых стимулирующих норм к импортируемому топливу, поскольку проводит соответствующие переговоры с участниками рынка.

Напомним, Минэнергоугля разработало законопроект, согласно которому с 2013 года планируется ввести рекомендуемую норму об использовании биоэтанола при производстве бензина в объеме не менее 5%. С 2014 года эта норма станет обязательной, а с 2016 года содержание спиртовой присадки в топливе планируется увеличить до 7%. Таким образом правительство намеревается решить проблему дефицита и дороговизны топлива на внутреннем рынке и поддержать государственные спиртзаводы.