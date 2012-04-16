ГАИ просит отозваться свидетелей ДТП на Оболони
19:54, 16 апреля 2012Разное
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Госавтоинспекция столицы просит отозваться свидетелей вчерашнего дорожно-транспортного происшествия в Оболонском районе, во время которого травмирована женщина.
|Столичная ГАИ обращается к свидетелям
В действиях водителя видится нарушение п. 2.10 Правил дорожного движения (в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия).
В результате ДТП пешеход получила черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и была госпитализирована в больницу.
Столичная ГАИ обращается к свидетелям и очевидцам данной аварии с просьбой позвонить по номеру 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно). Также можно воспользоваться телефоном для СМС сообщений: (063)9550900.
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