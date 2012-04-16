ГАИ просит отозваться свидетелей ДТП на Оболони

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, вчера в 20.10 на проспекте Героев Сталинграда, 11, водитель автомобиля «Фольксваген Т4» совершил наезд на пешехода – женщину 1965 года рождения. После наезда водитель, не остановившись, покинул место происшествия.

В действиях водителя видится нарушение п. 2.10 Правил дорожного движения (в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия).

В результате ДТП пешеход получила черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и была госпитализирована в больницу.

Столичная ГАИ обращается к свидетелям и очевидцам данной аварии с просьбой позвонить по номеру 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно). Также можно воспользоваться телефоном для СМС сообщений: (063)9550900.