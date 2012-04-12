Украинский автобус попал в ДТП в Беларуси: 1 погибший, 2 раненых

15:19, 12 апреля 2012
Разное
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Сегодня ночью в Беларуси на автодороге Брест – Минск (Брестская область) произошло ДТП при участии украинского микроавтобуса, в котором находилось 14 пассажиров.

ДТП

В результате ДТП один гражданин Украины погиб на месте, еще два получили незначительные телесные повреждения и после предоставления им первой медицинской помощи вернулись на Родину, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Бресте.

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