Украинский автобус попал в ДТП в Беларуси: 1 погибший, 2 раненых

В результате ДТП один гражданин Украины погиб на месте, еще два получили незначительные телесные повреждения и после предоставления им первой медицинской помощи вернулись на Родину, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Бресте.