Пэрис Хилтон решила назвать своего сына Лондоном

Пэрис Хилтон решила родить ребенка и даже выбрала для него имя. Если родится мальчик, то тусовщица назовет его Лондон, так же как звали ее домашнего кота, сообщает сайт news.peoples со ссылкой на Ireland Online.

В интервью журналу Elle Хилтон, имя которой переводится как Париж, рассказала о своем желании родить ребенка в 2008 году. "В следующем году я хочу ребенка, поэтому мне нужно подготовить свой организм", - сказала она. "Если родится мальчик, то я назову его Лондоном. У меня был кот по кличке Лондон. Мне также нравится имя Пэрис Младший. Обожаю детей. Хочу, чтобы у меня их было трое или четверо", - добавила она.

Мысли о материнстве пришли мисс Хилтон после того, как забеременела ее подруга и коллега по сериалу The Simple Life, Николь Ричи. Пэрис заявила, что Николь "будет самой лучшей матерью", и она уже помогала ей покупать одежду для будущего ребенка.