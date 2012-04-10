В Киеве ДАИ разыскало женщину-водителя, которая сбила мать с ребенком

В Киеве сотрудники ГАИ разыскали женщину-водителя, которая на автомобиле «Опель-Астра» сбила мать с ребенком и скрылась с места ДТП.

Как сегодня сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, вчера, 9 апреля, в 10.18 в Дарницком районе столицы на перекрестке ул. Руденко – ул. Мишуги случилось дорожное происшествие, в котором была травмирована 26-летняя женщина и ее двухлетний сын.

Предварительно установлено, что женщина-водитель, управляя автомобилем «Опель-Астра», на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на семью и после этого скрылась с места ДТП.

Как следствие, двухлетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Он госпитализирован в детскую больницу. Мать ребенка получила ушиб бедра, но от госпитализации отказалась.

Найти водителя помогли свидетели этого происшествия. Они сообщили марку, цвет и номер автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела ГАИ Дарницкого района по «горячим» следам разыскали водителя и автомобиль. Как выяснилось, 29-летняя женщина работает в одном из торговых центров на Позняках, где ее и нашли. К тому же на парковке возле центра стоял и ее автомобиль.

Продолжается расследование причин ДТП.