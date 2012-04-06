Двухэтажная Skoda на украинских путях разгоняется до 180 км/час

«Испытания проходят в штатном режиме, в строгом соответствии с графиком, утвержденным руководством «Укрзализныци»», - сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), комментируя сообщения в СМИ о повреждении поезда Hyundai во время испытаний.

В ходе испытаний новые электропоезда Hyundai и Skoda испытывают на скорости 160 км/час и 180 км/час.

В частности, сегодня, 6 апреля, электропоезд Hyundai испытывался на участке Харьков - Кочубеевка, развивая скорость 160 км/час.

Электропоезд Skoda сегодня прибыл на участок Борисполь - Барышевка Юго-Западной железной дороги. На этом перегоне в ходе испытаний он разовьет скорость движения до 180 км/час. По данному участку Skoda проедет шесть раз, а затем ночью вернется в Харьков.

В начале следующей недели электропоезд Skoda вновь будут испытывать на участке Харьков-Полтава.

После поезда Skoda на участок Борисполь—Барышевка отправится Hyundai.

Справка УНИАН. Электропоезда Hyundai и Skoda предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года. Общая стоимость по проекту составляет 307 млн. долларов США.

Поставки двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов производства Skoda vagonka осуществляются согласно договору, заключенному между ЮЖД и компанией Skoda в январе 2011 года.