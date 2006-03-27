Регионы ведут себя как хозяева положения

Кушнарев всюду в эфире выступает так, как будто “Регионы” уже образовали большинство и сформировали правительство. Все вокруг такие малые и никудышные, а он большой и важный. Он опять разглагольствует о “втором государственном языке”, Единственном экономическом пространстве, легком решении газовых проблем – обо всем том, во что искренне верят на востоке Украины.

Вспоминаю Виктора Андреевича Ющенко образца 2002 года. Он вел себя точь-в-точь так, когда “Наша Украина” набрала наибольшее количество голосов в Верховной Раде. Помню, говорил напыщенно и пренебрежительно, так, как будто уже сидит в премьерском кресле.

И что с того вышло? Администрация Президента сформировала парламентское большинство без участия “Нашей Украины”. Виктор Андреевич еще долго обижался на Литвина – Кучму – Медведчука за такое безобразие: как это, мол, так - мы выиграли выборы, а формируют большинство совсем другие силы.

Сегодня уже далеко не факт, что “победители” попадут в число творцов парламентского большинства. “Наша Украина” явно испугалась, собрав так мало голосов (что-то подобное состоялось с провластной “За Еду” в 2002 году). В настоящее время нашеукраинцы уже совсем не такие, какими были еще вчера. Создается впечатление, что они таки готовы к коалиции с Блоком Юлии Тимошенко, даже при условии ее премьерства. Ведь единение с “Регионами” означало бы окончательную потерю доверия к провластным силам со стороны оранжевого электората.

Но даже простая арифметика показывает, что ни оранжевые, ни сине-красные не набирают убедительного большинства. Такое деление угрожает роспуском парламента.

Нетрудно предусмотреть, что “Регионы” разобьют нос, но не допустят этого, поэтому будут искать всех возможностей войти в коалиционное большинство.

Здесь слово за Президентом. Боюсь, что сейчас он и сам не знает, какое решение примет...