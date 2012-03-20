В Луганске водитель легковушки влетел на остановку и сбил двух людей
18:44, 20 марта 2012Разное
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Пострадавшие доставлены в больницу.
В Луганске водитель автомобиля ВАЗ-217230 совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3302-418, въехал на остановку общественного транспорта и сбил двоих пешеходов.
Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, пострадавшие доставлены в больницу.
По данному факту ведется расследование. ГАИ Луганска разыскивает очевидцев ДТП.
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