В Луганске водитель легковушки влетел на остановку и сбил двух людей

В Луганске водитель автомобиля ВАЗ-217230 совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3302-418, въехал на остановку общественного транспорта и сбил двоих пешеходов.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, пострадавшие доставлены в больницу.

По данному факту ведется расследование. ГАИ Луганска разыскивает очевидцев ДТП.