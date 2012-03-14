22 ребенка и 6 взрослых погибли, когда автобус врезался в стену туннеля

В результате тяжелого ДТП в швейцарском кантоне Вале погибли 28 человек.

Как передает австрийская телерадиовещательная корпорация ORF, автобус с туристами из Бельгии по невыясненным пока причинам на полном ходу врезался в стену туннеля.

Инцидент произошел накануне вечером. Как пояснили сегодня утром власти кантона Вале, среди погибших - 22 ребенка. Еще 24 ребенка в результате инцидента получили травмы различной степени тяжести.