22 ребенка и 6 взрослых погибли, когда автобус врезался в стену туннеля
07:41, 14 марта 2012Разное
2235 0
В результате тяжелого ДТП в швейцарском кантоне Вале погибли 28 человек
В результате тяжелого ДТП в швейцарском кантоне Вале погибли 28 человек.
Как передает австрийская телерадиовещательная корпорация ORF, автобус с туристами из Бельгии по невыясненным пока причинам на полном ходу врезался в стену туннеля.
Инцидент произошел накануне вечером. Как пояснили сегодня утром власти кантона Вале, среди погибших - 22 ребенка. Еще 24 ребенка в результате инцидента получили травмы различной степени тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter