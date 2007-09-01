Снова открылась крупнейшая синагога Германии (5 фото)

00:33, 01 сентября 2007
Разное
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Она пережила нацизм и ГДР

В столице Германии в пятницу прошло открытие после реконструкции самой большой в стране синагоги, пережившей фашизм и времена коммунистического режима. Как сообщает AFP, церемония открытия прошла в здании из красного кирпича, расположенном в восточной части Берлина при участии 94-летнего раввина Лео Треппа (Leo Trepp), который проповедовал здесь в 1930-х годах.

Синагога была построена в 1904 году. После 1940 года она окончательно перестала функционировать и была вновь открыта в 1953 году, став местом сбора выживших иудеев.

Реконструкция здания проводилась по трем черно-белым фотографиям, продолжалась более трех лет и обошлась в 4,5 миллиона евро. Синагога, которую называют символом возрождения еврейской общины, может вместить 1200 человек.

Synagogue Rykestrasse, Berlin 

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Synagogue Rykestrasse, Berlin

Лента.ру, фото AFP и AP

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