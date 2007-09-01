Снова открылась крупнейшая синагога Германии (5 фото)

В столице Германии в пятницу прошло открытие после реконструкции самой большой в стране синагоги, пережившей фашизм и времена коммунистического режима. Как сообщает AFP, церемония открытия прошла в здании из красного кирпича, расположенном в восточной части Берлина при участии 94-летнего раввина Лео Треппа (Leo Trepp), который проповедовал здесь в 1930-х годах.

Синагога была построена в 1904 году. После 1940 года она окончательно перестала функционировать и была вновь открыта в 1953 году, став местом сбора выживших иудеев.

Реконструкция здания проводилась по трем черно-белым фотографиям, продолжалась более трех лет и обошлась в 4,5 миллиона евро. Синагога, которую называют символом возрождения еврейской общины, может вместить 1200 человек.

Лента.ру, фото AFP и AP