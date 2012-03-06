Водитель нанес милиционеру телесные повреждения

Прокуратурой Ворошиловского района Донецка возбуждено уголовное дело в отношении водителя, нанесшего сотруднику правоохранительных органов телесные повреждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, прокуратурой было установлено, что работники ГАИ и милиции изымали транспортное средство у гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина всячески оказывал сопротивление. В частности, умышленно нанес одному из правоохранителей, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, телесные повреждения.

По данному факту прокуратурой Ворошиловского района возбуждено уголовное дело в отношении водителя по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Ведется следствие.