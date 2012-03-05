Эксперт: бензин готов дорожать вслед за европейскими ценами

В марте этого года цены на бензин могут повыситься на 4%, ввиду роста стоимости нефтепродуктов в Европе. Впрочем, нефтетрейдеры попытаются удержать существующие цены, чтобы не упал спрос на бензин среди украинских потребителей.

По словам заместителя директора научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, такие подсчеты следуют из анализа подорожания за предыдущие месяцы.

«Ввиду того, что в январе цена нефти составляла $110 (за баррель. – Ред.), а в феврале – $119, по собственным подсчетам, подорожание нефтепродуктов на протяжении марта может достигать 4%. А следовательно, для бензина А-95 эта цена будет составлять 10,66 грн (подорожание на 41 копейку), для А-95 Евро вида 2 – 11,07 грн, а для А-95 Евро вида 1 – 11,80 грн. Однако, хочу отметить, что это прогнозируемое исключительно из экономических соображений роста цены на протяжении марта этого года», – объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, нефтетрейдеры вряд ли пойдут на такое повышение цен на бензин.

«Любое повышение цен приведет к уменьшению спроса на нефтепродукты. То есть сейчас можно наблюдать, что потребитель дошел до критической границы обвала спроса. В среднем в ноябре-декабре прошлого года сокращение спроса достигало в Киеве 20%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Если сравнить 2011 год с кризисным 2008, то спрос сократился более чем на 20% в Киевской, Донецкой областях, - а это ведущие регионы с точки зрения потребления, - и по 40% для целого ряда областей менее привлекательных для трейдеров, например, таких как Кировоградская, Ровенская области. Это значит, что такое повышение повлияет существенно на доходы трейдеров, потому они будут пытаться не поднимать цены и работать за счет «оптимизации» качества и увеличения обращения нефтепродуктов», – добавил Рябцев.

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