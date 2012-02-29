В Запорожье перевернулась переполненная маршрутка: есть жертвы
15:52, 29 февраля 2012Разное
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Столкнулась с грузовиком
В Запорожье в результате ДТП перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Один человек погиб, 12 госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского горуправления милиции, авария произошла сегодня около 13.00.
«По предварительным данным, пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. На месте происшествия работало 6 карет «скорой», которые, по предварительным данным, госпитализировали 12 человек, еще одного спасти не удалось», - сообщили в милиции.
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