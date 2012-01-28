В Запорожской области от переохлаждения умер человек

В Запорожской области за последние дни от переохлаждения пострадали 9 человек, один умер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Николая ЯРМОЩУКА, эти факты зафиксированы в Запорожье, Мелитополе, а также в Мелитопольском, Куйбышевском, Каменко-Днепровском и Розовском районах области. Один человек погиб в с. Водное Каменко-Днепровского района.

При этом восьмь из девяти пострадавших от переохлаждения находились в состоянии алкогольного опьянения.