В Запорожской области от переохлаждения умер человек

14:05, 28 января 2012
Разное
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8 из 9 пострадавших были пьяны

В Запорожской области за последние дни от переохлаждения пострадали 9 человек, один умер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Николая ЯРМОЩУКА, эти факты зафиксированы в Запорожье, Мелитополе, а также в Мелитопольском, Куйбышевском, Каменко-Днепровском и Розовском районах области. Один человек погиб в с. Водное Каменко-Днепровского района.

При этом восьмь из девяти пострадавших от переохлаждения находились в состоянии алкогольного опьянения.

 

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