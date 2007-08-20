На трассе Гадяч-Миргород перевернулся пассажирский автобус: 21 человек в больнице

Вчера в 16.00 в Полтавской области на 13-м километре автодороги Гадяч-Миргород вблизи с.Сары автомобиль „ГАЗ” столкнулся с рейсовым автобусом „ПАЗ-672М”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате столкновения автобус перевернулся. Водителя и 20 пассажиров автобуса, среди которых дети 2000 и 2006 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в Гадячскую райбольницу.