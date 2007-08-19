Фотограф привел на швейцарский ледник сотни обнаженных людей (фото)

В субботу сотни обнаженных людей создали "живую скульптуру" на швейцарском леднике Алетш (Aletsch), позируя нью-йоркскому фотографу Спенсеру Тьюнику (Spencer Tunick). Температура во время съемки составляла около 10 градусов по Цельсию.

Как сообщает Associated Press, фотосессия призвана привлечь внимание к влиянию глобального потепления на ледники Швейцарии, площадь которых с каждым днем сокращается. По данным Greenpeace, участвовавшей в организации мероприятия, при современных темпах потепления большинство ледников в стране исчезнут к 2080 году.

Рекорд количества обнаженных фотомоделей, одновременно задействованных в съемке, был установлен Тьюником в мае 2007 года на главной площади Мехико. Фотографу одновременно позировали более 18 тысяч голых мексиканцев, которые вставали, ложились и имитировали позу человеческого эмбриона в материнской утробе.

С аналогичными акциями Спенсер Тьюник также посещал Рим, Мельбурн, Монреаль и Барселону. Он жаловался, что на родине не может в полной мере раскрыть свой талант, так как появление в обнаженном виде в общественных местах считается в США преступлением. В Нью-Йорке Тьюника пять раз арестовывали за подобные фотосессии.

Лента.ру