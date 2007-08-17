Авария на Херсонском судоремонтном заводе: погиб рабочий

На Херсонском судостроительном судоремонтном заводе им. Коминтерна произошла производственная авария, в результате которой один рабочий завода погиб, другой – травмирован.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской областной государственной администрации, в ходе выполнения ремонтных работ на недостроенном судне съехал люк. В результате аварии погиб 22-летний рабочий предприятия, еще один 24-летний работник завода был травмирован. Пострадавший сейчас находится в городской больнице.