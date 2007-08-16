В Харькове обрушилась стена двухэтажного дома (фото)

В Харькове сегодня утром обрушилась стена двухэтажного нежилого дома по ул. Кооперативной,20.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, обрушение стены произошло в 8.45.

Специалисты установили, что ее обломки угрожают газоснабжению двух соседних домов (№№ 18 и 22) на той же улице.

В связи с этим принято решение изменить конфигурацию системы газоснабжения в этом районе.