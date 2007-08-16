В Харькове обрушилась стена двухэтажного дома (фото)
15:09, 16 августа 2007Разное
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Два соседние дома могу отстаться без газа
В Харькове сегодня утром обрушилась стена двухэтажного нежилого дома по ул. Кооперативной,20.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, обрушение стены произошло в 8.45.
Специалисты установили, что ее обломки угрожают газоснабжению двух соседних домов (№№ 18 и 22) на той же улице.
В связи с этим принято решение изменить конфигурацию системы газоснабжения в этом районе.
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