Днепропетровские власти хотят выкупить городской костёл у американцев

Днепропетровские власти будут способствовать возвращению старинного костела, который расположен в центре города, римско-католической общины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на результаты переговоров руководства области и города с представителем Ватикана, исполняющим обязанности Посла Святого Престола в Украине Преподобным Отцом Туомо ВМПАРИИ.

В частности, Днепропетровский горисполком намерен предложить нынешнему владельцу здания костела – корпорации «Дакзбери, инкорпорейтед» (США) отдельный земельный участок в обмен на передачу костела в пользование римско-католической религиозной общине.

Справка УНИАН. Римско-католический костел в Днепропетровске был построен в 1860 году. В июне 1998 года его приобрела американская корпорация.

В течение последних лет римско-католическая религиозная община Днепропетровска обжалует данное решению в судах разных инстанций.