В центре Киева водитель «Мерседеса» сбил гаишника и скрылся
09:56, 30 декабря 2011Разное
4070 0
ДТП произошло в 6 утра
На Европейской площади Киева сегодня утром водитель автомобиля «Мерседес» сбил сотрудника ГАИ и скрылся с места происшествия.
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 6-ти часов утра.
Сотрудник ГАИ госпитализирован в больницу с травмами разной степени тяжести.
Вместе с тем в милиции подчеркнули, что свидетелем ДТП был водитель такси, который оказал первую помощь пострадавшему правоохранителю, а затем начал преследование автомобиля, совершившего наезд на инспектора Госавтоинспекции.
В настоящее время обнаружен покинутый автомобиль и принимаются меры для розыска и задержания водителя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter