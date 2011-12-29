В ДТП погиб звукорежиссер телеканала ICTV

В Киеве вечером 28 декабря на пешеходных переходах под колесами автомобилей погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД в городе Киеве, в частности, в Деснянском районе столицы около 18.00 на пересечении улиц Жукова и Матеюка на пешеходном переходе автомобиль «Рено» сбил 46-летнего звукорежиссера телеканала ICTV, который от полученных травм умер в больнице.

А тремя часами позже – около 21.00 – на пешеходном переходе автомобиль «Шкода-Октавия» насмерть сбил 30-летнюю женщину.

По данным сайта «Автополигон», это ДТП произошло в Дарницком районе, на ул. Тростянецкой, на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате столкновения пешехода отбросило от перехода почти на 20 метров. К сожалению, прибывшие медики «скорой» уже ничем не смогли помочь. Водитель «Шкоды» с места происшествия пытался скрыться, но был задержан на перекрестке улиц Тростянецкой и Севастопольской. По словам свидетелей, водитель «Шкода-Октавия» находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт.

По факту этих ДТП возбуждены уголовные дела, назначен ряд экспертиз относительно автомобилей и лиц, находившихся за рулем.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, согласно актам медицинского осмотра, оба водителя, сбившие пешеходов, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Всего 28 декабря на дорогах столицы зафиксировано семь наездов на пешеходов.

Госавтоинспекция советует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Водители должны соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов на переходах. А пешеходы также должны быть внимательны и осторожны, поскольку не всегда водители пропускают их на переходах. Столичная Госавтоинспекция советует таким участникам дорожного движения иметь на одежде светоотражающие элементы.