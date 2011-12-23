8 украинцев погибли под Москвой из-за ошибки водителя

По предварительным данным, причиной ДТП в Московской области, в результате которой погибли 8 граждан Украины, стала ошибка водителя микроавтобуса.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины со ссылкой на Посольство Украины в Российской Федерации.

Авария произошла вечером 22 декабря в Можайском районе Московской области при участии грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса, в котором находились 12 граждан Украины.

В результате ДТП 8 граждан Украины погибли и 4 получили ранения различной степени тяжести. Трое украинцев после оказания необходимой медицинской помощи были выписаны из центральной районной больницы Можайска, один остается в реанимации. Двое граждан, которые были выписаны из больницы, в ближайшие дни намерены вернуться в Украину.

Родственники погибших и пострадавших граждан Украины информированы МИД и Посольством Украины в РФ о ДТП.

Принимаются меры для перевозки тел погибших в Украину.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в РФ и в Департаменте консульской службы МИД Украины.