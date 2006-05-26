В Черном море спасатели сняли с камней судно

В четверг в 21.28 в оперативно-дежурную службу МЧС поступила информация о том, что судно «Эколог» службы экологической безопасности Черного моря (порт приписки Севастополь, экипаж три человека) село на камни на траверзе мыса Фиолент и попросило о помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Для предоставления помощи из порта Севастополь вышли пограничный катер «Листригон» и катер «Афалина» с сотрудниками горуправления МЧС. В 23.30 судно снято с камней и отбуксировано в Балаклавскую бухту. Ситуация находилась под контролем Севастопольского морского регионального спасательно-координационного центра МЧС.