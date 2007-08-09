В Крыму неуправляемый гидроцикл чуть не убил двух людей

В Феодосии (Крым) гидроцикл, контроль над которым потерял мужчина, нанес серьезные травмы гражданке Российской Федерации и жителю Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 8 августа в 15.25 в Феодосийское горуправление МЧС поступило сообщение о ЧП на 2-м городском пляже. На место происшествия выехала оперативная группа спасателей и медики.

Как оказалось, мужчина взял напрокат водный мотоцикл и решил покататься. «По его словам, в момент очередного поворота у него (гидроцикла - УНИАН) поломался руль, и он полетел в сторону берега. Ничего не подозревавшие и спокойно загорающие люди на берегу были буквально раздавлены гидроциклом», - рассказали в МЧС. Жительница российского города Тула (1949 год рождения) с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана височной области, сотрясение головного мозга, - и житель Феодосии (1951 г.р.) с ушибом правой голени были доставлены в травматологическое отделение первой Феодосийской горбольницы.

По данному факту расследование проводит Феодосийское горуправление МВД.