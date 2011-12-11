83-летний пенсионер гулял по Броварам с двумя ружьями

Участковые инспекторы Броварского городского отдела милиции (Киевская область) задержали на одной из улиц города 83-летнего пенсионера, который нёс на плече спортивно-охотничье ружье ТОЗ-16 и охотничье ружье ИЖ-54.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, немолодой человек объяснил, что ружья он купил еще в молодости в Киргизстане. Кроме того, он заметил, что любит пешком ходить по улицам города, "но в наше время очень опасно одному ходить, и поэтому, чтобы немножко себя оградить, решил на прогулку выходить с оружием".

Пенсионера направили в больницу для выяснения его психического состояния.