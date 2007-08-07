В Крыму столкнулись 4 автомобиля: пострадали 7 человек

Сегодня в Крыму на 112-м километре автодороги Симферополь-Евпатория произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 автомобилей, в результате которого были травмированы семь человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, автомобиль «Форд Скорпио», двигаясь в направлении Евпатории, остановился в крайнем левом ряду для разворота. Следовавший в том же направлении автомобиль "ТАТА" врезался в бампер стоящего автомобиля, отчего "Форд" вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с пассажирской «Газелью». В результате столкновения маршрутное такси вылетело на полосу столкновения первых двух машин, где наехало на стоящий автомобиль «Субару», принадлежащий жителю Российской Федерации.

В результате этой аварии пострадали 6 пассажиров «Газели», а также водитель автомобиля «Форд».