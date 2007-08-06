В Керчи при купании в шторм утонула супружеская пара из Санкт-Петербурга

В Керчи (Крым) во время купания, когда шторм на море составлял 3-4 балла, утонула супружеская пара из Санкт-Петербурга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Главка МЧС, трагедия произошла сегодня утром. Дежуривший на пляже матрос-спасатель одной из керченских баз отдыха неоднократно предупреждал курортников об опасности купания в шторм, но люди его попросту игнорировали.

«Катание на волнах закончилось тем, что отходившая волна затянула в море мужчину и его жену одновременно», - рассказали в МЧС Крыма.

Спасатель бросился на помощь тонувшим людям. Спустя несколько минут ему удалось вытащить женщину, однако «проведенный комплекс мер по реанимации результатов не дал». Мужчину-россиянина течением уносило в море, поэтому на помощь с моря вышли спасатели МЧС на катере UMS-800 и пограничники на малом сторожевом корабле. «Мужчину выловили в сотне метрах от берега без признаков жизни», - сообщили спасатели.

«Самым поразительным был тот факт, что отдыхающие рядом люди, на глазах у которых погибли два человека, по-прежнему шли в штормящее море, игнорируя предупреждения спасателей», - отметили в МЧС.