Авария в Виннице: погибли 5 человек, еще 11 получили травмы

За прошлые сутки в Украине зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, во время которых погибли 34 человека и 257 – получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в г. Винница в результате ДТП погибли 5 людей, и еще 11 получили травмы. ДТП произошло на объездной дороге (возле с. Десна) автотрассы Львов-Кировоград. Водитель грузового автомобиля на мокрой дороге не справился с управлением, прицеп юзом выехал на встречную полосу, что привело к его столкновению с легковым автомобилем и частным микроавтобусом, в котором находилось 12 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 пассажира легкового автомобиля и 2 пассажира микроавтобуса. Водитель, пассажир легкового автомобиля и 9 пассажиров микроавтобуса с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Кроме того, в Тернопольской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей возле с. Ярчивцы Зборивского района погибли 4 человека.