Правительство намерено построить дорогу первой категории между Одессой, Херсоном и Николаевом.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом в ходе рабочей поездки в Одесскую область заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Самое главное - соединить три областных центра: Одессу, Херсон и Николаев. Это одна дорога - от Рени до границы с Российской Федерацией, далее - в направлении Каспийского моря, - сказал он. - Самое важное: три областных центра должны иметь дорогу первой категории. Над этим сейчас ведется активная работа».

По словам вице-премьер-министра, к весне 2012 года будут определены сроки и источники финансирования строительства этой дороги.