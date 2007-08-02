О причинах острой ситуации с выдачей населению заграничных паспортов

16-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Об организации работы государственного предприятия “Ресурсы-Документ” и действительных причинах острой ситуации с выдачей населению заграничных паспортов нового образца, пути исправления положения”. В работе примет участие генеральный директор предприятия “Ресурс-Документ” Владимир Швачко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 502-49-50. Регистрация на месте за редакционными удостоверениями.