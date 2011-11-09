Пассажирский автобус врезался в дерево: 7 пострадавших

В Донецкой области на местной автодороге «Гольма-Доломитное-Никитовка» в Артемовском районе автобус врезался в дерево, в результате чего 7 пассажиров были травмированы.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что из города Горловки в направлении поселка Новолуганское Артемовского района вчера двигался автобус «Богдан А-092» под управлением 56-летнего водителя, который (по предварительной версии) на закруглении дороги не справился с управлением, продолжил движение прямо, в результате чего выехал за пределы проездной части на правую обочину и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП 7 пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в Артемовскую центральную городскую больницу.

На момент совершения ДТП в салоне находились 20 пассажиров. Автобус осуществлял перевозку по пригородному маршруту № 90 «г. Горловка – сел. Новолуганское Артемовского района».

В настоящее время проводится расследование.