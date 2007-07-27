Пожары в Греции и Италии (22 фото)

40-градусная жара стала причиной лесных пожаров в Греции, Италии, Португалии, Сербии.

Как сообщил два дня назад министр общественного порядка Вирон Полидорас Греции, число лесных пожаров в стране этим летом приблизилось к двум тысячам.«На 23 июля было зарегистрировано 1974 пожара», — сказал министр.

По его оценкам, на настоящее время сгорело от 26 до 32 тысяч гектаров леса.

В Греции уже работают более 5,5 тысяч сезонных работников пожарной охраны, еще 1300 будут наняты в ближайшее время. В июле этого года пилоты пожарных вертолетов налетали 650 часов — вдвое больше, чем в прошлом году, и совершили более двухсот вылетов. В тушении пожаров принимают участие 17 пожарных самолетов. Один из них разбился на острове Эвбея. Погибли два пилота.

Есть жертвы среди пожарных: двое погибли на лесном пожаре в Центральной Греции, трое — на острове Крит, в охваченной огнем расщелине.

Лесные пожары разрастаются и в Италии.

По словам представителя национальной службы гражданской обороны, их размеры становятся поистине угрожающими: «Если несколько дней назад горели леса в области Калабрия, то теперь огнем охвачены лесные массивы в областях Абруццо, Апулия, Кампания, Марке, на Сардинии и Сицилии».

Сильный пожар возник и в области Лацио, в окрестностях города Кастельгандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского. В небо подняты все самолеты-цистерны Canadair и вертолеты, находящиеся на вооружении службы гражданской обороны, которые с самого утра ведут борьбу с огнем.

На местах возгораний работают сотни пожарных команд. Есть жертвы.

В области Апулия на дороге, ведущей к городу Пескичи (Peschici) сгорели два человека, чьи тела были обнаружены в сгоревшей машине. Недалеко от города Л`Акуила (L`Aquila) огонь угрожает двум гостиницам и 25 жилым домам. В этом месте уже эвакуировано 250 человек.

Накануне в этом районе упал самолет Canadair. В результате катастрофы погиб пилот, а его напарник с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В южной области Апулия из-за пожаров почти 300 человек блокированы на пляже в заливе Маннакоре (Mannacore). Сейчас к ним на помощь пробиваются команды пожарных и спасателей.

Начальник национальной службы гражданской обороны Гуидо Бертолазо считает, что многие лесные пожары возникли не только из-за засухи и жары.

«Это — дело рук поджигателей, которые воспользовались жарой и засухой», — заявил он и сказал, что «итальянские правоохранительные органы по всей стране ведут поиск этих преступников».

Так, на Сицилии уже задержаны двое поляков — одному 19 лет, другому 21 год, которых подозревают в умышленных поджогах.