Пожары в Греции и Италии (22 фото)

13:40, 27 июля 2007
Разное
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Гибнут пожарные, лётчики, местные жители

40-градусная жара стала причиной лесных пожаров в Греции, Италии, Португалии, Сербии.

Как сообщил два дня назад министр общественного порядка Вирон Полидорас Греции, число лесных пожаров в стране этим летом приблизилось к двум тысячам.«На 23 июля было зарегистрировано 1974 пожара», — сказал министр.

По его оценкам, на настоящее время сгорело от 26 до 32 тысяч гектаров леса.

В Греции уже работают более 5,5 тысяч сезонных работников пожарной охраны, еще 1300 будут наняты в ближайшее время. В июле этого года пилоты пожарных вертолетов налетали 650 часов — вдвое больше, чем в прошлом году, и совершили более двухсот вылетов. В тушении пожаров принимают участие 17 пожарных самолетов. Один из них разбился на острове Эвбея. Погибли два пилота.

Есть жертвы среди пожарных: двое погибли на лесном пожаре в Центральной Греции, трое — на острове Крит, в охваченной огнем расщелине.

Пожарный вертолёт над селом Маврики на юге Греции. (AP Photo)
 
Жители с. Маврики на юге Греции поливают водой крыши своих домов. (AP Photo)

Пожар, вызванный жарой, в с. Маврики на юге Греции. (AP Photo) Пожарный расчет на тушении вызванного жарой лесного пожара на запад от Афин, Греция. (Фото Reuters)

Спасатели перед сгоревшим домом в с. Маврики на юге Греции. (AP Photo)

Пожарный самолет врезался в дыму в склон горы на о. Эвбея, Греция; оба летчика погибли. (AP Photo)

Пожарный вертолет сбрасывает воду на огонь у горы Гиметт, на юго-восток от Афин. (Photo AFP)

Лесной пожар достал территорию электроподстанции в Фессалониках на севере Греции. (Photo AFP)

Лесной пожар на горе Гиметт (Имиттос) близ Афин. (AP Photo)

Лесной пожар близ Коринфа (п-в Пелопоннес, Греция). (AP Photo)

Пожарные гасят огонь в Национальном парке Гора Парнита, в 20 км на северо-запад от Афин. (Photo AFP)

Лесные пожары разрастаются и в Италии.

По словам представителя национальной службы гражданской обороны, их размеры становятся поистине угрожающими: «Если несколько дней назад горели леса в области Калабрия, то теперь огнем охвачены лесные массивы в областях Абруццо, Апулия, Кампания, Марке, на Сардинии и Сицилии».

Сильный пожар возник и в области Лацио, в окрестностях города Кастельгандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского. В небо подняты все самолеты-цистерны Canadair и вертолеты, находящиеся на вооружении службы гражданской обороны, которые с самого утра ведут борьбу с огнем.

На местах возгораний работают сотни пожарных команд. Есть жертвы.

В области Апулия на дороге, ведущей к городу Пескичи (Peschici) сгорели два человека, чьи тела были обнаружены в сгоревшей машине. Недалеко от города Л`Акуила (L`Aquila) огонь угрожает двум гостиницам и 25 жилым домам. В этом месте уже эвакуировано 250 человек.

Накануне в этом районе упал самолет Canadair. В результате катастрофы погиб пилот, а его напарник с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В южной области Апулия из-за пожаров почти 300 человек блокированы на пляже в заливе Маннакоре (Mannacore). Сейчас к ним на помощь пробиваются команды пожарных и спасателей.

Вертолет итальянских ВМС набирает воду на Адриатическом побережье. (AP Photo)

Вертолет итальянских ВМС, взяв в контейнер воду из Адриатического моря, направляется к месту пожара. (AP Photo)

Пожар близ с. Аччиано в центральной Италии. (AP Photo)

Пожарные за работой близ с. Аччиано в центральной Италии. (AP Photo)

Сгоревшие машины в кемпинге Сан-Никола близ г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье Италии), где сотни туристов и жителей вынуждены были оставить дома при приближении сильного пожара; четыре человека погибли. (AP Photo)

Сгоревшие машины в кемпинге Сан-Никола близ г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье Италии), где сотни туристов и жителей вынуждены были оставить дома при приближении сильного пожара; четыре человека погибли. (AP Photo) Огонь и дым близ г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье Италии), где сотни туристов и жителей вынуждены были оставить дома при приближении сильного пожара. (AP Photo)

Пожар близ г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье Италии), где сотни туристов и жителей вынуждены были оставить дома при приближении сильного пожара. (AP Photo)

Туристы и местные жители спасаются на лодках а г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье Италии), где сотни людей вынуждены были оставить дома при приближении сильного пожара; четыре человека погибли. (AP Photo)

Начальник национальной службы гражданской обороны Гуидо Бертолазо считает, что многие лесные пожары возникли не только из-за засухи и жары.

«Это — дело рук поджигателей, которые воспользовались жарой и засухой», — заявил он и сказал, что «итальянские правоохранительные органы по всей стране ведут поиск этих преступников».

Так, на Сицилии уже задержаны двое поляков — одному 19 лет, другому 21 год, которых подозревают в умышленных поджогах.

 

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