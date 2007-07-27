Пожары в Греции и Италии (22 фото)
Гибнут пожарные, лётчики, местные жители
40-градусная жара стала причиной лесных пожаров в Греции, Италии, Португалии, Сербии.
Как сообщил два дня назад министр общественного порядка Вирон Полидорас Греции, число лесных пожаров в стране этим летом приблизилось к двум тысячам.«На 23 июля было зарегистрировано 1974 пожара», — сказал министр.
По его оценкам, на настоящее время сгорело от 26 до 32 тысяч гектаров леса.
В Греции уже работают более 5,5 тысяч сезонных работников пожарной охраны, еще 1300 будут наняты в ближайшее время. В июле этого года пилоты пожарных вертолетов налетали 650 часов — вдвое больше, чем в прошлом году, и совершили более двухсот вылетов. В тушении пожаров принимают участие 17 пожарных самолетов. Один из них разбился на острове Эвбея. Погибли два пилота.
Есть жертвы среди пожарных: двое погибли на лесном пожаре в Центральной Греции, трое — на острове Крит, в охваченной огнем расщелине.
|Пожарный вертолёт над селом Маврики на юге Греции. (AP Photo)
|Жители с. Маврики на юге Греции поливают водой крыши своих домов. (AP Photo)
|Спасатели перед сгоревшим домом в с. Маврики на юге Греции. (AP Photo)
|Пожарный самолет врезался в дыму в склон горы на о. Эвбея, Греция; оба летчика погибли. (AP Photo)
|Пожарный вертолет сбрасывает воду на огонь у горы Гиметт (Иметтос), на юго-восток от Афин. (Photo AFP)
|Лесной пожар достал территорию электроподстанции в Фессалониках на севере Греции. (Photo AFP)
|Лесной пожар на горе Гиметт (Имиттос) близ Афин. (AP Photo)
|Лесной пожар близ Коринфа (п-в Пелопоннес). (AP Photo)
|Пожарные гасят огонь в Национальном парке Гора Парнита, в 20 км на северо-запад от Афин. (Photo AFP)
Лесные пожары разрастаются и в Италии.
По словам представителя национальной службы гражданской обороны, их размеры становятся поистине угрожающими: «Если несколько дней назад горели леса в области Калабрия, то теперь огнем охвачены лесные массивы в областях Абруццо, Апулия, Кампания, Марке, на Сардинии и Сицилии».
Сильный пожар возник и в области Лацио, в окрестностях города Кастельгандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского. В небо подняты все самолеты-цистерны Canadair и вертолеты, находящиеся на вооружении службы гражданской обороны, которые с самого утра ведут борьбу с огнем.
На местах возгораний работают сотни пожарных команд. Есть жертвы.
В области Апулия на дороге, ведущей к городу Пескичи (Peschici) сгорели два человека, чьи тела были обнаружены в сгоревшей машине. Недалеко от города Л`Акуила (L`Aquila) огонь угрожает двум гостиницам и 25 жилым домам. В этом месте уже эвакуировано 250 человек.
Накануне в этом районе упал самолет Canadair. В результате катастрофы погиб пилот, а его напарник с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
В южной области Апулия из-за пожаров почти 300 человек блокированы на пляже в заливе Маннакоре (Mannacore). Сейчас к ним на помощь пробиваются команды пожарных и спасателей.
|Вертолет итальянских ВМС набирает воду на Адриатическом побережье. (AP Photo)
|Вертолет итальянских ВМС, взяв в контейнер воду из Адриатического моря, направляется к месту пожара. (AP Photo)
|Пожар близ с. Аччиано в центральной Италии. (AP Photo)
|Пожарные за работой близ с. Аччиано в центральной Италии. (AP Photo)
|Сгоревшие машины в кемпинге Сан-Никола близ г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье), где сотни туристов и жителей вынуждены были оставить дома при приближении сильного пожара; четыре человека погибли. (AP Photo)
|Пожар близ г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье), где сотни туристов и жителей вынуждены были оставить дома при приближении сильного пожара. (AP Photo)
|Туристы и местные жители спасаются на лодках в г. Пескичи (полуостров Гаргано на Адриатическом побережье). (AP Photo)
Начальник национальной службы гражданской обороны Гуидо Бертолазо считает, что многие лесные пожары возникли не только из-за засухи и жары.
«Это — дело рук поджигателей, которые воспользовались жарой и засухой», — заявил он и сказал, что «итальянские правоохранительные органы по всей стране ведут поиск этих преступников».
Так, на Сицилии уже задержаны двое поляков — одному 19 лет, другому 21 год, которых подозревают в умышленных поджогах.