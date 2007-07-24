Крайне неправильно сравнивать ”фосфорную аварию” с Чернобыльской

Губернатор Львовской области Петр ОЛИЙНЫК назвал психологической ошибкой заявление вице-премьер-министра Украины Александра КУЗЬМУКА о том, что железнодорожная авария под Львовом является для Украины вторым Чернобылем. Об этом он сказал сегодня во время телемоста Москва-Львов-Киев на тему «Фосфорная катастрофа в Украине: причины и последствия».

«Это была большая психологическая ошибка. Я очень уважаю Александра КУЗЬМУКА, но нельзя было упоминать о Чернобыле, учитывая ту фобию, которая появилась у украинского народа после Чернобыльской аварии в 1986 году», - сказал П.ОЛИЙНЫК.

Губернатор Львовской области также считает необходимым изменить систему оповещения людей о чрезвычайных ситуациях и систему предупреждения возникновения подобных аварий.