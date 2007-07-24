Крайне неправильно сравнивать ”фосфорную аварию” с Чернобыльской
18:42, 24 июля 2007Разное
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Аргументы губернатора Львовщины
|Петр ОЛИЙНЫК
«Это была большая психологическая ошибка. Я очень уважаю Александра КУЗЬМУКА, но нельзя было упоминать о Чернобыле, учитывая ту фобию, которая появилась у украинского народа после Чернобыльской аварии в 1986 году», - сказал П.ОЛИЙНЫК.
Губернатор Львовской области также считает необходимым изменить систему оповещения людей о чрезвычайных ситуациях и систему предупреждения возникновения подобных аварий.
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