Владелец агрохолдинга «Авангард» подаст иск к СМИ на полмиллиона

Владелец агрохолдинга «Авангард», компании «Укрлендфарминг» и инвестор «VAB Банка» Олег БАХМАТЮК будет обращаться с иском в суд к редакции Интернет-издания «Обозреватель» за распространение недостоверной, на его взгляд, информации, наносящей вред его чести и достоинству, а также деловой репутации возглавляемых им предприятий.

Сумма иска составит 500 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе О.Бахматюка.

Как отмечается в сообщении, на протяжении последней недели Интернет-издание «Обозреватель» опубликовало ряд материалов, касающихся бизнеса О.БАХМАТЮКА, его лично как предпринимателя, а также конфликта вокруг «VAB Банка», в приобретении мажоритарного пакета акций которого заинтересован бизнесмен. Обнародованные материалы, по мнению О.БАХМАТЮКА, «носят заказной характер, не отвечает стандартам журналистики, направленные на дискредитацию его как предпринимателя и подконтрольных ему предприятий».

«Я связываю появление этих публикаций исключительно с нежеланием бывшего председателя Наблюдательного совета «VAB Банка» возвращать финучреждению 1 млрд. грн. кредитов, выведенных в 2008–2009 году через афилированные структуры. Мы ведем активную претензионную работу относительно этих займов, а против нас вместо этого развернута грязная PR-кампания», - заявил О.БАХМАТЮК.

В связи с этим, информирует пресс-служба предпринимателя, О.БАХМАТЮК подаст иск к Интернет-изданию «Обозреватель» за нанесение вреда своей чести и достоинству, а также деловой репутации возглавляемых им предприятий, оценив размер вреда в 500 тыс. грн. Полученные деньги, в случае вынесения соответствующего судебного решения, будут перечислены на счета детских домов, сообщает пресс-служба бизнесмена.