Прокуратура не возбудила дело против инспектора ГАИ, который сбил ребенка

Прокуратура Хмельницкого отказала в возбуждении уголовного дела в отношении инспектора дорожно-патрульной службы батальона Государственной патрульной службы отделения ГАИ города, который на служебном автомобиле сбил ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области, дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

В частности, в результате проверки выяснено, что 22 сентября этого года вечером на пешеходном переходе на улице Каменецкой в Хмельницком сотрудник ГАИ на служебном автомобиле допустил столкновение с несовершеннолетним пешеходом. На автомобиле были включены проблесковые маячки, он двигался со скоростью приблизительно 40 км/ч. У водителя признаков опьянение не выявлено.

После медицинского осмотра в городской больнице ребенок выписан без телесных повреждений, от судебно-медицинской экспертизы он отказался, родители претензий к сотрудникам ГАИ не имеют.

Для объективного решения вопроса о привлечении виновных к админответственности назначено автотехническое исследование.