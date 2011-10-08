В Донецкой ГАИ новый начальник вместо умершего

Начальником Управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области назначен подполковник милиции Владимир АСТАПКОВИЧ.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что В.АСТАПКОВИЧ службу в органах внутренних дел начал в 1996 году после 7 лет службы в Вооруженных силах. С марта 1996 года по сентябрь 2002 года он работал на должностях инспектора, старшего инспектора отдела ГАИ города Донецка. С 2002 по 2005 год - командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ Донецкого ГУ УМВД Украины в Донецкой области.

С 2005 по 20011 год В.АСТАПКОВИЧ - начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ г. Донецка. С августа 2011 года занимал должность заместителя начальника управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

В. АСТАПКОВИЧ имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает сына и дочь.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября от тяжелой болезни в возрасте 48 лет умер начальника управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области Александр Рубцов.