Немцы благодарят Украину за реабилитацию медведей

Немецкое отделение РЕТА – международной организации, которая защищает права животных, – направило письмо министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю ЗЛОЧЕВСКОМУ с благодарностью правительству Украины за создание реабилитационного центра для медведей в Национальном парке «Синевир».

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, отметив, что «предусматривается, что все медведи, которые содержатся в ресторанах, придорожных зоопарках и гостиницах с нарушением Закона Украины «О защите животных от жесткого поведения» будут перевезены и поселены в приюте, который специально создается на территории Национального парка «Синевир».

«Создание реабилитационного центра для этих животных будет первым шагом на пути соблюдения местных законов, поскольку до сих пор трудно было найти место, где бы конфискованные медведи могли жить», – говорится в письме. «Мы верим, что министерство будет продолжать отслеживать нарушителей и принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы все медведи, которые находятся незаконно в жестоких условиях, были освобождены и доставлены в центр».

РЕТА Германия является филиалом РЕТА США. Это крупнейшая в мире организация по защите прав животных насчитывает более 2 миллионами членов.

Справка УНИАН. «Синевир» — национальный парк в Украине. Находится на территории Межгорского и Хустского районов Закарпатской области.

В 1974 году был организован ландшафтный заказник общегосударственного значения «Синевирское озеро», а впоследствии — национальный парк "Синевир", который был создан по решению правительства Украины в 1989 году. Его площадь составляет 40 400 га, из них 5807 га отведено под заповедную зону. В состав парка входит и известное верховое олиготрофное болото Глуханя.

Общее количество видов произрастающих на территории парка растений - 914, из них 40 занесены в Красную книгу Украины.

Общее количество видов животных, обитающих на территории парка - 236, из них 22 занесены в Красную книгу Украины.